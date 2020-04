La communauté dominicaine mobilisée pour venir en aide à ses 11 000 ressortissants vivant en Guyane

Depuis le début de la crise sanitaire, l’association franco-dominicaine de Guyane vient en aide aux familles les plus démunies en leur apportant des denrées et chèques alimentaires. Sans ressources depuis le confinement, le nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter.





Pierre Trefoux/JH •

C'est important pour moi car je ne travaille pas et j' ai 2 garçons de 17 et 14 ans à la maison. C'est bien que l'association soit là pour nous.

L'aide de la communauté franco-dominicaine de Guyane • ©Association des dominicains de Guyane

C’est très difficile en ce moment, je ne peux pas travailler et nourrir mon enfant, et personne ne m’aide, donc oui c’est très bien cette aide.

Les pêcheurs de la crique offrent du poisson • ©Association franco-dominicaine de Guyane



L’association fait face à une augmentation de son nombre d’inscrits depuis la mise en place du confinement

Préparation des plats • ©Association franco-dominicaine de Guyane

Inès Moranta, présidente de l’association franco-dominicaine de Guyane précise

Depuis une semaine on distribue des chèques car avant on avait des colis alimentaires mais là, on a vraiment beaucoup de demandes.

Ce matin, je suis allée récupérer du poisson pour le préparer et l'apporter à Mango, pour le donner à des personnes ciblées depuis le confinement et qui ne peuvent pas se déplacer.

Les autres personnes s'inscrivent, et on distribue.

Aides alimentaires au village chinois à Cayenne • ©Association franco-dominicaine de Guyane





L’association a reçu 1720 tickets pour 90 familles

Ma mère vit là-bas, elle est vieille, vraiment très vieille et elle vit à Saint Domingue.

Je m’inquiète beaucoup.

Je peux seulement l’appeler par téléphone, pour savoir comment elle va. Mais depuis la quarantaine, je suis seule et je ne peux pas lui envoyer de l’argent.



