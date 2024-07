La construction de la cité judiciaire de Cayenne va démarrer en 2025

Le Ministère de la Justice communique sur la réalisation de la cité judiciaire de Cayenne. C’est un groupement constitué de l’entreprise Nofrayane comme mandataire et des cabinets d’architectures Champenois Architectes et ACAPA Architecture qui ont obtenu le marché de travaux. Ils devraient démarrer en 2025

On parle depuis plus d’une de la construction décennie d’une cité judiciaire sur un terrain d’emprise situé face au jardin botanique à Cayenne. La réalisation d'une grande structure devant regrouper le tribunal judiciaire, le tribunal administratif, entre autres juridictions, a été actée lors de la signature de l’Accord de Guyane le 21 avril 2017.

Un premier calendrier avait été fixé en 2018 par la garde des Sceaux Nicole Belloubet avec un début des travaux en 2024 après le résultat des études et de l’appel d’offres pour une cité opérationnelle en 2026.

Livraison de la cité judiciaire de Cayenne fin 2027

Ce 9 juillet, l’Agence publique pour l’immobilier a communiqué sur les attributaires du marché d’appel d’offres et sur le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux de la cité judiciaire de Cayenne. Ils vont démarrer au 3ème trimestre 2025 et devraient s’achever fin 2027, dix ans après l’Accord de Guyane. Cette cité sera de 8196 m2 de surface utile. Elle comportera deux grandes salles d’audience pénales, quatre salles d’audience civile, seize salles d’audiences de cabinet et deux salles d’audience pour le Tribunal Administratif.

Il est aussi précisé que pour ce chantier 40 000 heures d’insertion professionnelle ont été intégrées au bénéfice des personnes éloignées de l’emploi.

C’est un groupement qui va conduire cette vaste construction. Il est composé de l’entreprise Nofrayane comme mandataire constructeur et entreprise générale de travaux, de Champenois Architecte - ACAPA, architecte - BETEM, BET - SOLENER, BET - ADUP, BET- GTI, BET - Yves / HERNOT, BET / INGEKO, BET- SOGEA, entreprise travaux - CBCI, entreprise travaux - COGIT, entreprise travaux -CEGELEC, entreprise travaux - VINCI FACILITIES, mainteneur.

Une deuxième cité judiciaire doit être construite à Saint-Laurent

