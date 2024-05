La cuisine centrale reprend du service à Kourou

La fermeture de la cantine à Kourou avait fait grand bruit à la fin de l’année dernière. Bras de fer entre parents et municipalité mais aussi avec le personnel. Depuis lundi, la cuisine centrale de la ville est de nouveau opérationnelle après 10 mois d’arrêt.

Jean-Gilles Assard/CL •

François Ringuet visitant la cuisine centrale de Kourou, c'est un moment que le 1er magistrat de la ville attendait depuis 10 mois, "... Enfin nous avons démontré que lorsque nous proposons quelque chose, nous réussissons, je suis content."

Mieux équipée avec des nouveaux fours et des nouvelles chambres froides, le personnel apprécie comme le souligne cette employée heureuse de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Cet autre agent souligne... On nous a mis quatre chambres froides, la zone de stockage est augmentée, nous avons une épicerie...

La reprise de l’activité met fin à des dépenses abyssales pour la collectivité. Selon nos sources, par semaine la livraison des repas coûtait 35.000 euros, soit dix fois plus que le coût généré par la cuisine centrale. Reste que le retour dans l’école Eustase Rimane âgée de plus de 30 ans n’est pas l’idéal en termes de place et de vétusté des lieux. N’a-t-on pas raté le coche en réhabilitant plutôt que partir vers un nouveau projet ? Le maire assure que la municipalité a pour objectif de réaliser une grande cuisine centrale mais ce qu'il existe aujourd'hui est déjà satisfaisant.

En attendant, cette cuisine centrale peut aujourd’hui produire jusqu’à 1500 repas jour. De quoi satisfaire pour le moment les écoliers de la ville et une partie de la population.