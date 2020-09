La nouvelle cuisine centrale de Cayenne, une merveille de technologie

Depuis une semaine, la nouvelle cuisine centrale de Cayenne tourne à plein régime. Inaugurée le 31 août dernier, cette toute nouvelle structure est opérationnelle pour la rentrée scolaire. Chaque jour, les cuisiniers s’activent pour préparer près de 5000 repas.



"Je suis en train d’ouvrir les boites pour les plats chauds inscrits au menu du jour. Les boîtes il faut les laver, les désinfecter et ensuite les mettre dans un bac pour les emmener dans la cuisine". Victor Nicolas - cuisinier



Des équipements de qualité

"La nouvelle cuisine centrale nous permet de réduire nos coûts de production et de faciliter ainsi la logistique. C’est une cuisine qui va nous permettre d’augmenter nos capacités de production." Vanessa Izeros- responsable de la restauration municipale



A terme... 10 000 repas

"Au fur et à mesure on aura de plus en plus d’inscriptions à la cantine. Pour le moment on est à 4800, bientôt 5000. La capacité maximale est de 10 000 repas". Claudia Ridel responsable de production

Dès 6h du matin, ça s'active dans la nouvelle cuisine centrale de Cayenne. 20 cuisiniers pour 5000 repas par jour, alors pas le temps de traîner.Une cuisine dotée de tous les équipements pour la restauration à grande échelle. Elle mutualise les moyens des trois précédentes cuisines de Mirza, Chatenet et de la Rénovation Urbaine.Cette nouvelle structure a vocation à servir les repas des 35 écoles maternelles et primaires de la ville, ainsi que les crèches, jardins d'enfants et centres de loisirs municipaux.La nouvelle cuisine centrale est également pourvue de deux réfectoires, à destination des écoles maternelles et primaires de Mont-Lucas. Il y a 8 ans, les anciens réfectoires avaient été détruits dans un incendie.