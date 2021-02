La papillonite de retour à Iracoubo perturbe la vie des habitants

En ce moment la crise sanitaire perturbe le quotidien de la population du territoire, même si, les cas sont en net recul. A Iracoubo, la semaine dernière aucun cas positif n’a été relevé. Mais les habitants de la petite commune vivent cloitrés dès la nuit tombée à cause des papillons cendres.

Jean-Gilles Assard/CL •

Iracoubo plongé dans le noir seules les phares des véhicules éclairent les rues.

Une commune plongée dans le noir • ©JG Assard

Les cyclistes circulent à la lumière de leur portable les rideaux des magasins dès la nuit tombée sont baissés. Christian Dufail décrit une situation pertubante :

On est obligé d'éteindre les lumières dehors et à l'intérieur sinon ils nous attaquent c'est difficile...



Des papillons cendres en nombre depuis 15 jours

Depuis 15 jours l’Hylésia Métabus plus souvent appelé papillon cendre couvre les murs. La municipalité qui n’avait plus connu cette situation depuis 3 ans a dû parer au plus pressé. Céline Régis, maire de la commune d’Iracoubo :

Nous sommes revenus à l'ancien mode, l'utilisation de pièges et le brûleur dans la zone de Bellevue...

©JG Assard

Car ces papillons en diffusant leurs fléchettes urticantes peuvent causer des allergies graves. Dans la commune même si le phénomène n’est pas inédit, il perturbe le quotidien de tout le monde. Lieutenant Hilaire Couchy, commandant du Centre de secours :

Les sapeurs pompiers s'adaptent à toutes les situations, nous arrivons à travailler dans des conditions confortables avec les moyens qui nous sont dévolus.



Si les pluies de la semaine dernière ont atténué la vague, il faut trouver une solution afin que le cycle ne reprenne pas dans 3 semaines. Céline Régis, Maire de la commune d’Iracoubo pense à l'abattage des arbres qui abritent le papillon et avoue qu'il n'y a pas beaucoup de solutions.

Le regain de beau temps n’est pas un bon présage pour Iracoubo où le virus de la Covid ne circule plus. Reste la papillonite qui elle, impose un couvre-feu bien plus strict.