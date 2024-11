La prostitution des mineurs en Guyane au cœur du magazine Pagra ce jeudi

Jeudi à 20h30, retrouvez le magazine Pagra. Jocelyne Helgoualch et Martial Gritte se sont penchés sur la problématique de la prostitution chez les mineurs en Guyane.

Le prochain magazine de la rédaction Pagra se penche sur un tabou dans notre société : la prostitution des mineurs en Guyane. C’est aussi un secret de polichinelle. Qui n’a jamais vu ou qui ne connait pas une adolescente ou un adolescent qui a des relations sexuelles avec un homme âgé, moyennant cadeaux ou échanges de services ? La prostitution, c’est aussi pour de nombreux jeunes un moyen pour se nourrir.

La prostitution des mineurs revêt en Guyane comme ailleurs des termes plus banalisés : "sponsor", "escort" ou "pigeon". Mais derrière ces mots, de plus en plus de jeunes guyanaises et guyanais se prostituent sans même penser le faire. Lors de cette enquête, Jocelyne Helgoualch et Martial Gritte ont rencontré des jeunes de plusieurs communes de Guyane. Tous témoignent de l’ampleur du phénomène de la prostitution des mineurs sur le territoire et évoquent la complicité ou la pression des parents ou des familles poussant des adolescents à se prostituer.

Prostitution en mode mineurs, un reportage de Jocelyne Helgoualch et Martial Gritte.

Montage Sean Palamy.

Mixage Paul Toussaint



Jeudi à 20h25 sur Guyane la 1ère.