La ville de Saint-Laurent du Maroni organise "le mois de la femme" en mars

Initialement célébrée le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes sera déclinée en 20 jours d'activités à Saint-Laurent du Maroni. Les initiatives sont si nombreuses qu'une seule journée ne suffira pas à évoquer les femmes et leurs droits, estime la municipalité. Découvrez le programme de ce "mois de la femme".

Ludmïa Lewis •

A Saint-Laurent du Maroni, la journée internationale des droits des femmes s'étendra tout au long du mois de mars. Initialement célébré le 8 mars, cet hommage aux droits des femmes - et aux femmes - sera décliné en 20 jours d'activités. Et pour cause, les initiatives - qui viennent de différents organismes, professionnels, artistes et associations - sont nombreuses.

"Une journée ne suffit pas"

Organiser un mois entier consacré aux femmes "permettra à tout le monde de s'exprimer", explique Marie-Claude Aupoint, chargée de communication de la ville de Saint-Laurent du Maroni. Et d'ajouter : "une journée ne suffit pas pour évoquer les droits des femmes". Au programme : des ateliers artistiques, des conférences, des animations, mais aussi du sport et différents cours et stages.

Toutes ces activités abordent au moins l'un des thèmes suivants, indique la municipalité : construire la culture de l’égalité des sexes, dès le plus jeune âge ; combattre les violences faites aux femmes et la prostitution ; améliorer la santé des femmes ; promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomisation économique des femmes ; agir contre la pauvreté et l’exclusion social.

Retrouvez ici l'intégralité des initiatives programmées à Saint-Laurent du Maroni dans le cadre du ce mois de la femme.