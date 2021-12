Lancement du téléthon 2021 : où faire des dons en Guyane ?

C’est le moment de faire preuve de générosité. Le Téléthon 2021 commence ce vendredi 3 décembre et durera tout le week-end. L’AFM-Téléthon de Guyane espère récolter environ 50 000 euros cette année. Pour ce faire, des ventes de goodies auront lieu du 3 au 4 décembre.

Ludmïa LEWIS •

Nous sommes le vendredi 3 décembre et le Téléthon commence aujourd’hui. L’année 2021 marque la 35ème édition de l’événement. Plus de 17 000 animations devraient avoir lieu dans toute la France. En Guyane, des ventes de goodies ont lieu dans les écoles et dans une crèche. En 2020, environ 54 000 euros ont été récoltés par l’équipe Téléthon de Guyane. Cette année, Mattechart Glovert, coordinatrice de l’association, espère que les Guyanais feront près de 50 000 euros de dons à l’AFM.

Programme du Téléthon Guyane 2021

Le week-end sera ponctué de plusieurs événements dans l’objectif de récolter des dons. Certains évènement ont débuté le 2 décembre, d’autres se poursuivent jusqu’au 5 décembre prochain.

Vendredi 3 décembre 2021 : Vente de livres et stand culinaire installés à Hyper U, à Cayenne. Autre vente de livres à Carrefour Market, à Matoury. Au marché de Cayenne, face à la place du Coq, vente d’objets du Téléthon ;

: Vente de livres et stand culinaire installés à Hyper U, à Cayenne. Autre vente de livres à Carrefour Market, à Matoury. Au marché de Cayenne, face à la place du Coq, vente d’objets du Téléthon ; La crèche "Les petits sourires", à Balata, organise une vente d’objets à offrir de 7h00 à 17h00. Pour participer, il faut se rendre au 45 rue Quadrille des Lanciers à La Cotonnière ouest, à Matoury.

Samedi 4 décembre 2021 : Un point de vente d’objets du Téléthon sera installé au hall de Matoury dès 13h00 ;

: Un point de vente d’objets du Téléthon sera installé au hall de Matoury dès 13h00 ; Une soirée jeux de société est organisée à L'Instant Imazonienne, sur la Route de Baduel. L’entrée est à 15 euros pour deux personnes et 10 euros seront reversés au Téléthon. Il sera possible de faire plus de dons sur place ;

Le "Club des éclaireurs" propose une vente de lanternes à 18h30, sur la place Auguste Horth, à Cayenne. Une illumination de la Place des amandiers et ensuite prévue à 19h00.

Dimanche 5 décembre 2021 : les membres du "Club des éclaireurs" feront une vente d’objets du Téléthon dès 15h00. Il y aura aussi un service de car washing.

30 heures d’émission avec Soprano, parrain de l’édition

Le Téléthon sera diffusée les 3 et 4 décembre pendant 30 heures sur les antennes de France Télévisions. Le programme de cette émission XXL, disponible sur le site du Téléthon, est composé d’une dizaine de séquences. De nombreuses personnalités françaises seront présentes sur le plateau, dont le chanteur Soprano parrain du Téléthon 2021. Au cours du show, les téléspectateurs pourront notamment découvrir les visages des enfants ayant bénéficiés de traitements financés grâce aux dons.