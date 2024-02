Le 29 février une date qui ne se fête que tous les 4 ans

2024 est une année bissextile et comprend 366 jours au lieu de 365 jours habituels. Le jour supplémentaire est ce 29 février. Mais pourquoi ?

Oh il n’y a rien de bien particulier ce 29 février si ce n'est que 2024 compte un jour de plus car nous sommes en année bissextile. Donc ce jeudi marque un jour particulier qui n’existe dans le calendrier que tous les 4 ans.

Comment cela s’explique ?

Un phénomène qui se produit tous les 4 ans

Normalement la planète Terre qui tourne autour de la planète Soleil met exactement 365,24 jours pour accomplir une révolution totale soit une année solaire ou année tropique. Une différence de temps qui conduirait à décaler progressivement la date des saisons. Pour compenser cette différence, il a été décidé lors de l’adoption du calendrier grégorien d’ajouter un jour au mois de février tous les 4 ans.

Pour qu’une année soit bissextile, elle doit être un multiple de 4, donc divisible par 4 comme cela est le cas pour les années 2020, 2024 et 2028 par exemple. Cette année 2024 compte donc 366 jours.

Seule exception dans un souci d’alignement du calendrier solaire sur le calendrier terrestre, on supprime trois années bissextiles tous les 400 ans.

Ils sont nés un 29 février et…

Rien de particulier selon Dimitri un commercial âgé de 28 ans :

« Il est très rare que je fête mon anniversaire. En gros cela m’arrive tous les 8 ans. Aujourd’hui, il y aura un pot entre amis et c’est tout. Cela ne se passe jamais le 28 car comme me le rappelle ma mère je suis né après donc cela ne peut être que le 1er mars. Cela n’est pas un jour spécial ! »

Cela n’est pas le cas de Nathalie, cheffe d’entreprise :

« Quand il n’y a pas de 29 février, des amis me souhaitent mon anniversaire le 28 car c’est le dernier jour du mois et d’autres le 1er mars comme mes parents et mon mari car ils estiment que le 28 ce n’est pas encore mon anniversaire. Petite, j’avais deux jours d’anniversaire on me le célébrait les deux jours. J’ai toujours trouvé cela assez unique et quand arrive le 29 c’est un jour encore plus spécial. J’essaie de profiter de ma journée c’est une fois tous les 4 ans et je savoure chaque instant.»

Un journal publié uniquement le 29 février

Il porte un nom bizarre « La Bougie du Sapeur », il s’agit un journal publié chaque année bissextile depuis 1980. La publication est très médiatisée d’autant que c’est un périodique humoristique qui rassemble des citoyens nés un 29 février.