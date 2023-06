Le 9ème RIMa rend hommage à ses sous-officiers tombés à Dorlin le 27 juin 2012

"Aux morts", ont-ils conclu. Ce mardi 27 juin, dès 18h00, le temps était à la commémoration sur la place d’armes de Bazeilles du quartier militaire de la Madeleine (à Cayenne).

Le 9eme Régiment d’infanterie de Marine a organisé une cérémonie d’hommage aux sous-officiers tombés à Dorlin, plus précisément à l'adjudant-chef Moralia et au sergent Pissot, "morts pour la France lors des combats de Dorlin le 27 juin 2012".

C'était un événement très significatif, c'est un acte de guerre sur le territoire national, donc c'est loin d'être anodin. C'est important pour le régiment de faire mémoire... à la fois pour honorer le sacrifice qui a été le leur, et puis également pour se souvenir et ne pas oublier que dans les confins de l'Alawa, de l'Inini et d'autres endroits, on peut être confrontés à ce genre de situation.

Plus d'une centaine de gendarmes, des cadres, des autorités civiles (tels que le préfet de Guyane et des élus municipaux), ainsi que des familles étaient présents pour cet hommage.

Au cours de la cérémonie, d'autres hommes morts dans l'exercice de leur fonction ont été mentionnés. Depuis 2006, 10 militaires sont tombés en opération Harpie : des piroguiers, des caporaux et des sergents. 250 soldats marsouins sont déployés pour Harpie.

"Dans les opérations militaires, on tire toujours des enseignements, ce qu'on appelle des retours d'expérience (RetEx). Ils nous permettent de nourrir la manière dont on planifie et dont on conduit nos opérations. Maintenant, l'exemple de ce qu'il s'est passé le 25 mars dernier avec le major Blanc nous montre qu'on ne se prémunit jamais complètement contre la menace. Il faut absolument, qu'en permanence, nous soyons capables de conduire une analyse critique de ce qu'on fait, des modes d'actions qu'on utilise, etc.