Le DRH de la mairie de Cayenne accusé d’avoir fourni un faux CV pour être recruté

A peine sortie d’une grève et d’un conflit social, la ville de Cayenne doit faire face à une nouvelle polémique. Le directeur des ressources humaines de la municipalité est accusé d’avoir fourni de faux documents pour être recruté.

Nikerson PERDIUS, avec L.LEWIS •

Mai 2022, la ville de Cayenne recrute ce directeur des Ressources Humaines, un certain T. Dorante, à la suite d’une procédure classique de recrutement. 10 mois plus tard, des doutes se soulèvent quant à ses compétences. Une enquête interne est menée et la municipalité décide de déposer plainte et fait un signalement auprès procureur pour faux et usage de faux document.

D'abord, un CV suspect

Pour être recruté, cet homme aurait fourni plusieurs faux documents, dont son CV. Il y indique avoir occupé le poste de "Responsable des ressources humaines", de 2016 à 2022, à CDC Habitat. C'est la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignation, une institution financière publique. Auparavant, toujours selon son CV, il aurait travaillé comme "Responsable du dialogue social et des carrières" au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine et Marne.

Démasqué, l’homme âgé de 40 ans est convoqué dimanche 26 mars 2023 et la municipalité lui notifie sa suspension. Aujourd’hui il est injoignable.

Toute une série de faux CV

Par ailleurs, l'ancien DRH de la municipalité n’en est pas à son premier coup d’essai. Il a fait exactement la même chose au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais (CHOG) en modifiant son CV avec un profil plus médical. Avec, tout de même, une prouesse : il aurait réussi à être recruté sous forme de mutation. De juin à décembre 2019, il y occupe donc le poste de responsable des affaires médicales.

En claire, il était chargé du recrutement du personnel de santé du CHOG. Une plainte avait été déposée et l’affaire n’a toujours pas été traitée par la Justice. Ce n'est pas tout. Entre cet épisode survenu au CHOG et son recrutement à la mairie de Cayenne, il est embauché à l’hôpital de Joinville (Haute-Marne) en utilisant le même procédé avant d'être est démasqué.

Sauf que cette fois, donc en janvier 2022, il est condamné par le tribunal judiciaire de Chaumont pour "faux et usage de faux auprès d’un hôpital". D'ailleurs, il avait déjà été condamné pour des faits similaires et pour escroquerie en 2017, 2015 et 2008. Il doit d’ailleurs rembourser les salaires perçus. Ce qui risque d’être le cas pour le CHOG et la maire de Cayenne.

Comment une telle chose a pu arriver ?

Aujourd'hui, une question se pose : comment un tel profil, condamné dans le passé, arrive-t-il à passer à travers les mailles du filet ? C'est à cette question qu'ont répondu Me. Jérome Gay, avocat de la mairie, et Christian Faubert, premier adjoint à la mairie, ce 29 mars en conférence de presse.

Tout d'abord, l'extrait de casier judiciaire demandé par la municipalité pour le recrutement de cet homme a été envoyé "très très très" tardivement, insiste Christian Faubert. Par ailleurs, "on a peut-être péché par excès de confiance sur le CV qui a été proposé", avoue le premier adjoint.

Les dossiers traités par M. Dorante dans le cadre de travail sont actuellement étudiés.