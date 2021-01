Le futur pont du Larivot déjà sous le feu des critiques alors que l'enquête public se poursuit

Jocelyne Helgoualch •

L' enquête publique est ouverte pour connaitre les avis des citoyens sur le projet de construction d’un deuxième pont, parallèle à l’existant, permettant le doublement des voies sur cet axe routier, le plus fréquenté en Guyane avec chaque jour près de 15 mille véhicules franchissant la rivière de Cayenne.

Ce projet est déjà critiqué avant même d’être lancé.

Le maire de Kourou et président de l’association des maires de Guyane est opposé à ce projet qui, à ses yeux manque d’ambition.

Moi, je dis non à ce projet de mettre 2 ponts. Pourquoi ne pas faire comme en métropole, un seul pont avec 2 fois 3 voies, avec 2 voies pour les automobilistes et une voie pour les cyclistes ou les piétons, mais 1 pont ! J’ai fait un courrier au préfet en lui disant que je n’étais pas favorable à ce projet Il n’est pas intéressant, il n’est pas fait pour la Guyane. Ce 1er pont, il est obsolète. On nous dit qu’il va tomber un jour, on ne peut pas s’amuser à proposer encore ce même pont pour 10 à 15 ans pour les Guyanais. L’idée pour moi, c’est qu’on arrive aussi à une 2 fois 2 voies jusqu’à Kourou. La partie accidentogène sur la RN 1 est basée entre Matiti et Macouria ! La Guyane est en train d’évoluer, la population s’agrandit, là on ne règle pas le problème. François Ringuet, président de l'association des maires de Guyane

Une opposition des maires de Guyane face à ce projet d’un deuxième pont et le maintien du 1er construit en 1976. Gilles Adelson, le maire de Macouria estime aussi que ce projet ne répond pas aux attentes.

Il est clair que ce pont doit être modifié. Dans le rapport de l’enquête publique, il est bien dit que ce pont est sensible. Donc, d’ici quelques temps, il va être détruit. Nous militons pour un vrai pont à l’image de notre Guyane ! Faire un pont pour arriver à 2 fois 2 voies, cela veut dire que d’ici quelques années, on va se retrouver dans la même situation, avec les mêmes embouteillages. Il faut faire aussi une voie dédiée aux transports en commun et aussi penser aux cyclistes. Faire un pont pour faire un pont, cela n’a aucune signification, c’est tout le réseau routier qui doit être revu. Gilles Adelson, maire de Macouria

Les habitants de Macouria estiment eux aussi que ce projet de 2 ponts parallèles n’est pas une bonne solution.

Je suis d’accord pour un 2ième pont mais il faudrait surtout détruire l’autre car je n’ai pas confiance dans ce pont ! Quand je passe dessus, ça tremble et il a déjà dû fermer. Il faudrait des voies pour les cyclistes et aussi une 2 fois 2 voies pour les voitures. Anna-Flore, habitante de Macouria

Je ne vois pas pourquoi en Guyane, on aurait un vieux petit pont d’1 kilomètre, on devrait avoir un magnifique pont dédoublée, avec une piste pour les scooters. Il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de circulation, là, ce n’est plus possible ! Chandra; habitante de Macouria

Beaucoup d'avis d'elus et de citoyens sur l'avenir du pont du Larivot mais en revanche, l'enquête publique ne mobilise pas. Le dossier sur le projet de construction du nouveau pont du Larivot est consultable dans les mairies de Matoury et de Macouria mais aussi sur internet.

La commissaire enquêtrice, Françoise Armanville tient des permanences dans ces 2 mairies et le public ne se bouscule pas pour venir donner leur avis.

Malheureusement, très peu de citoyens se sont déplacés : 3 à Macouria et 3 à Matoury, un peu plus sur le registre dématérialisé ou on a une 40aine de contributions à ce jour. Françoise Armanville, commissaire enquêtrice pour le projet du futur pont du Larivot

L’enquête publique sur le projet de construction du nouveau pont du Larivot est ouverte jusqu’au 4 Février.