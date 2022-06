Le Grand oral du bac 2022 : tout savoir sur l'épreuve emblématique de la réforme Blanquer, elle commence demain

Le Grand oral du baccalauréat 2022 se tient à partir de lundi 20 juin. Nouveauté de la réforme du bac, ils sont 3798 élèves à passer cette épreuve dont l’objectif est de mesurer les capacités des élèves à construire une réflexion et à s'exprimer à l'oral. Le Grand oral est l'occasion de cumuler des points supplémentaires pour obtenir le diplôme ou décrocher une mention.

Marie-Claude Thébia •

Le Grand oral du bac 2022, est né de la réforme du bac initiée par l’ancien ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. C’est une épreuve à ne pas négliger. C’est l'occasion de cumuler des points pour obtenir le diplôme ou décrocher une mention. Dans les filières technologiques, l'opportunité de marquer des points est d'autant plus grande que le coefficient de l'épreuve passe à 14. Noté sur 20 points, le Grand oral représente 10% de la note finale du bac pour la voie générale et 14% pour la voie technologique.

Construire et argumenter

En Guyane, ils sont 3 798 élèves cette année à passer cet examen, du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet passage obligé pour prétendre à des études supérieures : 1 507 en bac général, 749 en filière technologique et 1 542 en baccalauréat professionnel. L'épreuve emblématique du nouveau baccalauréat vise à évaluer à la fois les connaissances des élèves et leurs capacités à construire une réflexion et à s'exprimer à l'oral. Le lycéen a notamment pour mission d'argumenter sur les savoirs qu'il a acquis au fil de son cursus scolaire, et d'expliquer en quoi les enseignements de spécialité pratiqués vont influencer la suite de son parcours et ses études à venir. C'est l'une des cinq épreuves finales pour les élèves de terminale des voies générale et technologique.

Un jury attentif

©E-M. Golabkan

Le jury examinera avant tout les connaissances du candidat, mais aussi sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction. Le jury comprend deux professeurs, enseignant deux matières distinctes dont l'une des spécialités de l'élève-candidat. En revanche, ils ne doivent pas être des enseignants de l'élève.

Pour le Grand oral du bac 2022, les candidats sont convoqués individuellement pendant quarante minutes. Ils disposent d'un temps de préparation de vingt minutes, une première partie de l'épreuve debout, un échange de cinq minutes avec le jury sur le projet d'orientation.

Il est déjà possible de calculer sa note, en allant sur le site du ministère de l’Education nationale. Les résultats définitifs sont prévus le 5 juillet, la session de rattrapage le 6 et 7 juillet pour des notes définitives le 8 juillet.