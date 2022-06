Le Guichet Unique de la Rue s'installe une nouvelle fois à Cayenne pour lutter contre la pauvreté

Ce jeudi 2 juin, les associations qui luttent contre la précarité s’unissent. L’arbre Fromager, Médecins du Monde, Entr’Aides, le planning familial, la Croix Rouge, Humanity First ou encore l’association Guyanaise de Réduction des Risques, l’Association Franco-Dominicaine de Guyane et bien d'autres se mobilisent à l’occasion du Guichet Unique de la Rue (GUR).

Il s’agit d’une action de lutte contre la pauvreté, financée par la Préfecture de Guyane. Elle s'adresse à toutes les personnes qui vivent dans la rue. L’opération de plusieurs heures se déroule à Cayenne, sur la place du marché. Au moins 150 personnes sont attendues ce jour-là par les bénévoles, les travailleurs sociaux et les entreprises sur place.

Dans le cadre des réunions de coordination des acteurs du champ de la précarité, on s’est rendu compte qu’il y avait plusieurs problématiques et on s’est dit qu’une plate-forme d’accueil hors des murs pouvait être intéressante à expérimenter.