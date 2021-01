Le jeune agresseur du lycée de Mana jugé le 19 Février a interdiction de retourner dans la commune.

Les vidéos de l’agression ont fait le tour des réseaux sociaux cette semaine en Guyane. On y voit un jeune du lycée de Mana, armé d’un coupe-coupe, s’en prendre à des élèves dans l’enceinte de l’établissement scolaire. L’agression s’est déroulée sous les yeux de nombreux jeunes du lycée. L’agresseur a été maitrisé par d’autres élèves et des membres du personnel. Il comparaissait ce vendredi devant le tribunal judiciaire.

2 jeunes de 17 ans ont été blessés dont un élève de 1ère, hospitalisé au CHOG de Saint-Laurent du Maroni. Ils sont présents ce vendredi à l'audience du tribunal judiciaire avec leurs familles.

L’une des 2 victimes a été blessée aux doigts et n’a pas encore repris les cours. 2 élèves qui ne connaissaient pas leur agresseur, déclare leur avocat.

L’avocat, maître Emile Tshefu défend les 2 jeunes victimes. Ils sont âgés de 17 ans.

Ces jeunes sont non seulement étonnés mais aussi catastrophés car ils n’arrivent pas à comprendre à quoi tient cette violence. On a l’impression d’avoir à faire à un comportement irrationnel. Quand on voit les images sur les réseaux sociaux, ce jeune homme n’a pas un comportement serein, calme, quelqu’un qui a réfléchit.

Eux même n’ont jamais eu de problème avec ce jeune homme. Qu'est ce qui s'est passé? Il aurait un problème avec un autre jeune et il a déporté sur mes clients sa colère, la rancœur ou la rancune qu’il avait par rapport à cette personne avec qui il avait un problème.

Emile Tshefu, avocat des 2 victimes