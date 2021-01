Le maire d'Apatou condamné à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

Paul Dolianki a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 100 mille euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le maire d'Apatou devait répondre de favoritisme, prise illégale d’intérêt et détournement de fonds publics.

Laurent Marot/MCT •

Le délibéré a été rendu dans l'affaire Dolianki. Paul Dolianki a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 100 mille euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le procureur avait réclamé une peine de 18 mois de prison avec sursis, une amende de 50 000 euros et une peine d’inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. "L'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité doit entrainer dans les prochains jours la suspension du mandat de Paul Dolianki en tant que maire d'Apatou. Le parquet va transmettre le.jugement à la préfecture, puis le préfet prendra un arreté pour faire exécuter la peine sur le volet inéligibilité. Une fois notifié à l'intéressé, Paul Dolianki sera demis de son mandat de maire d'Apatou".

Les accusations

La justice lui reprochait des délits de favoritisme, prise illégale d’intérêt et détournement de fonds publics : l’embauche de sa concubine comme agent d’entretien, 1800 euros par mois, sans avoir respecté la procédure, ni consultation ni approbation du conseil municipal. Et il y aussi l’emploi d’un consultant rémunéré 170 000 euros en deux ans, là encore sans publicité ni mise en concurrence, en violation du Code des marchés publics. Autre accusation à l’encontre du maire d’Apatou, une subvention de 450 000 euros octroyée à une association, New Campou, pour l’électrification de ce petit village d’Apatou. Electrification qui n’est pas une compétence des mairies mais de la CCOG, sur le Maroni.