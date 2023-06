Le mouvement de grève provisoirement suspendu à la société Argos

Démarré jeudi dernier, le mouvement des salariés de la société Argos, unique producteur de ciment en Guyane est provisoirement suspendu. Une situation rendue possible grâce à un accord trouvé ce mercredi 14 juin, à l’issu d’une médiation encadrée par les services de l’état.

Nous avons décidé de suspendre provisoirement le mouvement en attendant la venue du PDG du groupe dont le siège se trouve en Colombie. Il doit arriver chez nous ce dimanche soir et donc les négociations reprendront lundi prochain. Nous espérons qu'elles seront de qualité sinon, non seulement nous reprendrons le mouvement, mais nous le durcirons

En attendant, l'ensemble de la filière de la construction et du bâtiment respire à nouveau. La cimenterie été prise d’assaut dès 5h ce jeudi 15 juin. Les camions citerne se sont ravitaillés avec du vrac, les camions en plateau repartaient eux avec des sacs.

En l’espace d’une journée de travail, 1 200 tonnes de ciments ont été livrées, battant ainsi le record journalier de 876 tonnes.





Nous attendons que le PDG du groupe comprenne bien nos réalités et ce qu'il se passe ici depuis maintenant 2 ans, notamment du côté du management. Un management qui dégrade les relations avec les salariés. Un management qui met en exergue des dysfonctionnements de plus en plus récurrents au sein de la société. Et puis il y a aussi des matières premières qui dorment...bref, il y a plein de problèmes et à l'issue des négociations avec le PDG, nous espérons que nous aurons peut-être, un autre directeur. Un directeur qui sera un vrai chef d'équipe, un vrai capitaine et un vrai chef d'entreprise"