Le salon des maires de Guyane a ouvert ses portes au Palais Omnisports Georges Théolade à Matoury

Le salon des maires de Guyane a ouvert ses portes ce jeudi à 11h au Palais Omnisports Georges Théolade à Matoury, il recevra du public jusqu’à demain 18h. C’est un événement qui doit permettre aux collectivités territoriales d’adapter leurs politiques aux réalités sociales, de se rapprocher des populations et d’accélérer la mutation numérique au sein des administrations.

Guyane la 1ère •

Au programme de ce salon des Maires de Guyane 2024, on retrouve près de 50 exposants dans divers domaines pour accueillir élus et agents territoriaux mais sont aussi prévues des conférences, des ateliers et des débats.

Le président de l’association des maires de Guyane, maire de Sinnamary, Michel Ange Jérémie invité de la matinale radio le 25 septembre a apporté quelques précisions : « Plus que de préparer le salon des Maires du mois de novembre à Paris, il s’agit de créer un espace collaboratif d’échanges, une plateforme d’innovations autour des maires, des élus municipaux, du grand public et surtout donner des outils à nos agents territoriaux afin qu’ils montent en compétence… »

Michel Ange Jérémie a aussi rappelé que le samedi 28, les maires se réuniront congrès au cours duquel une synthèse du salon sera présentée.

Durant ces travaux des motions seront prises, peut-être celle d’ester en justice : « On ne s’interdit rien ! »

Durant la prochaine décennie, la Guyane devra répondre à de nombreux défis tels : la lutte contre l'analphabétisme, l'illectronisme et l'illettrisme de masse, le développement des filières et créations d'emplois, la souveraineté alimentaire et l'aménagement du territoire. Et parmi ces enjeux, celui des transitions énergétique, économique et numérique. Le volet de la coopération régionale devra aussi prendre une place beaucoup plus importante.

A ce salon des maires qui se déroule à Matoury sont aussi présentes des délégations de maires de France, de Mayotte, du Bénin, des Antilles, des parlementaires du Suriname ainsi que des représentants du Brésil.

L’affluence au rendez-vous dès le premier jour

Le salon a démarré avec une bonne affluence à 11h. Élus locaux et agents territoriaux se sont déplacés et ont pris d’assaut les stands des professionnels capables d’apporter des réponses aux problématiques spécifiques de certaines communes de Guyane.

Pour Céline Régis, la maire d’Iracoubo, cet événement est une belle opportunité et il y avait nécessité de participer à cet événement. « C’était pour nous l’occasion de permettre aux élus de se rencontrer tout comme pour les collaborateurs afin d’échanger les bonnes pratiques avec les collègues des communes et autres collectivités… Nous devons trouver des solutions pour Iracoubo en matière d’assainissement et de logement notamment. »