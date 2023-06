Le Suriname intègre le Conseil Economique et Social de l’ONU

Le Suriname fait désormais partie du Conseil Economique et Social (ECOSOC) de l’ONU. Il a été élu pour 2 ans. Au sein de cet organe, avec les autres pays membres, le Surinam devra, notamment, promouvoir une action collective pour le développement d’un monde durable.

Catherine Lama •

C’est officiel depuis le 8 juin, le Suriname a intégré l’ECOSOC, organe onusien qui travaille pour l’amélioration des conditions de vie d’un monde dit durable, entre autres missions. Notre pays voisin a été élu avec 189 voix. Haïti, le Paraguay et l’Uruguay ont aussi rejoint cet organe ou ils occuperont les sièges du Groupe des Etats-Unis d’Amérique latine et des Caraïbes jusqu’au 31 décembre 2026.

"Placé au cœur même du système des Nations Unies, le Conseil économique et social promeut les trois dimensions - économique, sociale et environnementale - du développement durable. C'est le lieu central à partir duquel des débats s'engagent, des idées nouvelles émergent, des consensus se forgent autour des voies à suivre et des actions sont coordonnées pour poursuivre les objectifs arrêtés au niveau international. Le Conseil a également pour fonction d'assurer le suivi des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies.

C'est l'un des six principaux organes de l'Organisation des Nations Unies constituée par la Charte des Nations Unies en 1945"

Cet organe est actuellement présidé par une Bulgare, Lachezara Stoeva élue le 25 juillet 2022. Elle est la représentante permanente de la Bulgarie auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York.