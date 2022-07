Le taux de réussite du bac 2022 baisse de plusieurs points en Guyane

Le rectorat a donc communiqué les résultats définitifs du baccalauréat en Guyane. 76,3% des candidats ont été admis toutes filières confondues. Les résultats sont en baisse globalement par rapport aux 2 années précédentes et plus particulièrement dans la filière professionnelle qui accuse un pourcentage de plus de 24% de baisse.

La crise covid est sans doute passée par là, tout comme les problèmes structurels et humains que vit la Guyane dans le milieu de l’éducation. Ils ont fini par laminer le niveau des élèves et par conséquent à agir sur leurs capacités à réussir aux examens. 76,3% de réussite en Guyane contre 91,2% pour l’hexagone où les résultats sont également légèrement en baisse Il y avait 3 724 candidats aux épreuves de juin dont 1519 en bac général, 732 pour le bac technologique et 1 473 en bac technologique. Ainsi en filière générale, ils sont 88,3% contre 91,7% en 2021 et 83,09 en 2020. La filière technologique affiche un pourcentage de réussite de 80,03% contre 85,36% en 2021et 83,9% en 2020 L’observation des chiffres communiqués par le rectorat de Guyane montre une chute très sensible dans toutes les filières avec un record de plus de 24 points pour la filière professionnelle. En 2021, ils étaient 74,75% à obtenir leur précieux sésame, en 2020, 86,59% d'entre eux avaient obtenu leur diplômei. Et cette année, ils ne sont plus que 61,09% à avoir réussi l’examen, cela représente plus de 24 points en moins.

Un constat qui interroge dans une académie où, à chaque rentrée scolaire, il est fait l'amer constat d'un manque de places dans les établissements scolaires et l’absence de nombreux professeurs. La rentrée 2022 ne devrait pas déroger à cette situation qui perdure depuis plus d’une décennie.

