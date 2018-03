Législative partielle : nouveau face à face au second tour entre Lénaïck Adam et Davy Rimane

Le 11 mars, les électeurs devront choisir entre Lénaïck Adam et Davy Rimane pour le second tour de l'élection législative partielle de la seconde circonscription. Les résultats de ce premier tour ont placés ces deux candidats en tête devant le troisième David Riché.



43,13% pour Lénaïck Adam

Lénaïck Adam, le candidat de La République en marche, le parti présidentiel avec 43,13% des voix, devance de 8 points le candidat le plus proche Davy Rimane, soutenu par la France Insoumise,le mouvement de Jean-Luc Mélanchon qui a obtenu 35, 10% des votes.

Davy Rimane devra refaire son retard de 1103 voix sur l'ancien député Lénaïck Adam.



Un affrontement de partis

Les électeurs de la seconde circonscription vont rejouer la même partition qu'au mois de juin 2017. Sauf que depuis, les enjeux ont dépassé le cadre local. Des politiques nationaux sont venus prêter main forte à leurs candidats, prouvant ainsi que, désormais, toutes les voix sont bonnes à prendre même hors de l'hexagone. La France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélanchon a recruté à distance le candidat Davy Rimane en affirmant qu'il avait toutes les qualités nécessaire pour figurer dans l'hémicycle dans le rang des insoumis.

Le délégué général de La République en marche, Christophe Castaner est venu en personne rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron appréciait Lénaïck Adam.

Quel sera le vote des Guyanais le 11 mars?



On retiendra aussi de ce premier tour que les petits candidats n'ont pas émergé, la bataille s'est vraiment jouée entre Adam et Rimane avec un léger arbitrage de David Riché qui s'était invité dans cette seconde circonscription,



Pour rappel, en 2017, Lénaick Adam (En marche) avait terminé le premier tour de scrutin avec 36,46% des voix, devant Davy Rimane (Régionaliste) qui avait lui recueilli 20,28% des suffrages.

Pourcentage des voix des candidats de la seconde circonscription David Riché : 1385 voix - 10,08 %

José Makébé : 683 voix - 4,97%

Jean-Philippe Dolor : 271voix - 1,97 %

Richard Joigny : 304 voix - 2,21 %

Lénaïck Adam : 5927 voix - 43,13%

Jérôme Harbourg : 248 voix - 1,80%

Georges Mignot : 104 voix - 0,76%

Davy Rimane : 4824 voix - 35,10% Ces résultats sont encore officieux, la Préfecture donnera lundi 5 mars les résultats officiels.