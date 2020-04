Les 2000 musulmans de Guyane ont débuté le ramadan

Je suis originaire de Tunisie donc en général dans tous les pays du Maghreb on va boire, manger une datte et faire une soupe.

Moi j’ai préparé une soupe d’orge et souvent j’accompagne d’un peu de salade et de légumes.

Quand on reçoit, on rajoute un plat plus élaboré mais cette année avec le confinement, il n’y aura pas ce coté festif.