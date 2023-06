Les amis de Saint-Laurent soutiennent Micha Gravenberch, finaliste de "The Voice"

La grande finale approche pour Micha Gravenberch. Ce samedi, le Saint-Laurentais sera en direct depuis l'émission culte "The Voice" pour performer une nouvelle fois et décrocher, on l'espère, la première place et finir en beauté cette longue aventure suivie de près par ses amis.

Terence Moy/Ingrid Sossé/CL •

La voix de Micha Gravenberch résonne encore dans le cœur du public. Il a chanté dans sa commune natale le 10 mai dernier.

Micha Gravenberch le 10 mai 2023 à Saint-Laurent • ©Guyane la 1ère

Il se retrouve finaliste du célèbre concours de chant "The Voice". Un tour de force inespéré pour ce jeune de 18 ans qui reçoit un soutien de ses amis lycéens encore plus fort que jamais, même à 8000 km de là, comme en témoigne son amie Keyliane Palmier :

" On ressent beaucoup d'émotion, on crie beaucoup et on interagit. On essaie de le soutenir, de le porter un peu plus haut, de le faire entendre. "

Le soutien envers Micha est naturel et spontané. Lui qui donne sans compter, et qui ne s'est jamais arrêté de chanter depuis son plus jeune âge s'enthousiasme son amie Lila Effera :

" Il nous surprend. Il a toujours quelque chose à nous donner. Il a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un, dans notre vie. C'est notre rayon de soleil! "

Son ami d'enfance, Rodrick Gay, vit l'aventure loin des yeux, mais près du cœur. À chaque représentation, il reçoit un appel de Micha pour lui raconter comment se passe l'épopée :

"Tout ce qui arrive maintenant, il le mérite. Depuis des années, il me casse les oreilles à la maison avec ses chants. Je me disais : soit il va arrêter, soit il va aller loin. Là il exploite son talent, il montre à tout le monde qu'il performe et il est en Guyane!"

Au lycée Bertène Juminer, on soutient l'enfant du pays, absent depuis plusieurs mois pour vivre cette aventure. Il ne pourra pas passer le bac cette année. Mais les professeurs ferment les yeux, pour cette fois. Anthony Gazel, professeur d'économie gestion au lycée Bertène Juminer ne cache pas sa fierté :

"... Il ne faut pas que cela soit fait dans le silence. Il faut faire plus de bruit. Tous les amis, domiens ou pas qui habitent en métropole, votez en masse pour Micha !"

L'appel est lancé à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais également dans toute la Guyane, avec la toute première coach de Micha, Régine Lapassion, pour le concours Yana Pépites en 2021.

" Il en veut ! Et quand quelqu'un est aussi motivé et tenace, la personne va très loin. Ce qui est en train d'arriver à Micha. Il a passé les étapes... il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne faut plus faire pour aller le plus loin possible..."

Le rendez-vous est pris pour ce samedi. Micha Gravenberch, le Saint-Laurentais à la voix en or, peut faire briller la Guyane d'une autre lumière.