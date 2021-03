Les élèves du collège Agarande de Kourou participent à un stage d'initiation à la voile

Le sport a des vertus de solidarité d’entraide et de dépassement de soi. Au collège Agarande à Kourou, l’équipe pédagogique a décidé de développer toutes ces valeurs chez les élèves en proposant un stage d’initiation à la voile. Une discipline pratiquée sur un territoire ouvert vers la mer.

Jean-Gilles Asard / P. N •

Dernier briefing pour les jeunes de 3ème du collège Agarande. C’est leur 2ème jour d’initiation à la navigation sur la plage du Pim Poum à Kourou.

Nous avons mis en place le stage voile pour développer de nouvelles compétences chez les élèves, à savoir l'esprit d'équipe, la cohésion et aussi pour lutter contre le décrochage scolaire. Dylan Panzet, Professeur d'’EPS au Collège Agarande de Kourou

Depuis le mois de décembre, les 10 classes de l’établissement ont passé 4 demi-journées sur l’eau. Répartis en groupe de 3 et encadrés par les moniteurs de l’Association Nautique de Kourou, visiblement les progrès ne se font pas attendre.

©J.G Assard

Et ça marche plutôt bien, les collégiens sont enthousiastes et conquis par cette nouvelle activité et ses bienfaits.

©J.G Assard

C'est super, au début on pensait que ce serait difficile, mais à la fin c'est trop bien. Fabien, élève de 3ème collège Agarande de Kourou

Pour moi, tout ce qui est difficile c'est au niveau du foc (la voile d'avant du voilier) et aussi l'accélérateur, sinon pour moi ça va. Brice,élève de 3ème au collège Agarande de Kourou

©J.G Assard

Cette session d’initiation à la voile était une première pour le collège. D’un coût de 13 mille euros. Toute l’équipe pédagogique espère sa reconduite l’an prochain, à condition de trouver le financement.