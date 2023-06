Les épreuves pour l'obtention diplôme national du brevet commencent pour tous les collégiens de Guyane

Pour tous les élèves de 3e de Guyane, ce 26 juin démarrent les épreuves du diplôme national du brevet qui vont se tenir sur deux jours. Le premier examen de la vie scolaire qui clôt les 4 premières années du cycle secondaire. Ils sont 24 661 collégiens à être convoqués ce matin.

Catherine Lama •

C’est parti pour les épreuves de mathématiques, les élèves vont plancher dessus 2h ce matin. Cet après-midi, il s’agira du français avec de la grammaire, de la compréhension de texte et une rédaction qu’ils devront rédiger en 1h30. Ce sont sans doute les matières les plus redoutées.

Mardi, ils auront 3 autres épreuves écrites. En matinée, une épreuve de sciences au choix durant 1h. Elle sera suivie d'un devoir de 2h d’histoire et géographie et de l’enseignement moral et civique.

L’examen du DNB se terminera l’après-midi par l’épreuve écrite de 1h30 de langue étrangère.

Les collégiens guyanais sont au nombre de 24 661 répartis dans 7 collèges privés et 32 établissements publics.