Les gangans de l'Ehpad Saint Paul à Cayenne fêtent Noël

Les résidents de l'Ehpad Saint Paul à Cayenne ont célébré Noël avec un peu d'avance ce mercredi 23 décembre. Au programme: repas spécial et chanté Nwel. De quoi égayer leur quotidien pas toujours rose, et ce malgré des règles sanitaires très strictes.

Myriam Boicoulin / M.N •

Comment célébrer Noël quand on est fatigué, épuisé et affaibli par la vieillesse et parfois la maladie?! C'est le casse tête des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes...

Malgré tout, les structures du territoire parviennent à s'organiser pour prendre soin de leurs résidents, tout en les divertissant dans un contexte sanitaire inquiétant.



L'Ehpad Saint-Paul à Cayenne a organisé ce mercredi 23 décembre, son Chanté Nwel.

Après le petit déjeuner, c'est un déjeuner en musique avec un orchestre auquel les gangans ont eu droit. Une petite fête marquée par un respect scrupuleux des gestes barrières.

Voyez ce reportage de Myriam Boicoulin et Christian Chauleau.