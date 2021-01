Les habitants de la cité Cabassou à Cayenne excédés par les remontées d'eaux usées

"Ça c'est de l'eau d'caca qui remonte"...Tico vit au 2ème étage d’un des bâtiments de la cité Cabassou. Il est locataire depuis un an et partage son T3 avec une personne handicapée.

Les odeurs pestilentielles à Cabassou il en a l’habitude.

Tico subit la situation comme Valérie, elle habite dans un immeuble différent mais la situation est la même.

Il faut qu'ils fassent un effort au plus vite pour nous, ce n'est plus possible. Nous sommes déjà le 3 janvier. On a fêté la fin d'année avec ces odeurs mais là ça ne peut plus durer

Valérie - habitante de la cité Cabassou