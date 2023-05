Les oblats de Guyane s’expriment sur leur situation

Les 13 prêtres missionnaires Oblats de Marie Immaculée vont quitter la Guyane en juin prochain à la demande de l’évêque, Monseigneur Alain Ransay. Il a décidé de rompre le contrat qui lie le diocèse à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Si jusque-là, il n’y avait pas d’informations officielles sur les raisons qui ont poussé l’évêque à prendre cette décision. Les prêtres oblats ont décidé de briser le silence. Ils ont tenu une conférence de presse ce 8 mai pour dénoncer l’injustice dont ils estiment faire l’objet : le manque total de communication avec l’évêque.

Catherine Boutet/CL •

Dans la maison des oblats, les prières quotidiennes sont empreintes de tristesse. Dans quelques semaines les 13 prêtres oblats de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée auront quitté la Guyane. Leur congrégation est installée sur le territoire depuis 46 ans. Ce départ est voulu par l’évêque. Face à ce qu’ils considèrent comme des fake news, ils ont choisi de communiquer.

Une situation qui démarre avec un document produit par un prêtre basé à Rome

Depuis novembre rien ne va plus entre les prêtres oblats et l’évêque de Cayenne. Tout est parti d’un document rédigé en septembre 2022 par le père Warren Brown basé à Rome. Il fait partie de l’administration générale des OMI, les Oblats de Marie Immaculée.

Ce document est la synthèse d’une entrevue avec Monseigneur Ransay : l’évêque de Cayenne pointe du doigt les agissements de certains prêtres dont deux sont déjà démis de leurs fonctions. Mais d’autres propos concernent les comportements de l’ensemble de la congrégation : les oblats haïtiens pratiquent le vaudou, ils ne doivent s’occuper que de leur propre peuple, ils trichent, certains ne chercheraient qu’à gagner de l’argent…

Un document dont les oblats de Guyane ont eu connaissance en novembre. Ils tombent des nues : le père Joseph Dumé est le plus ancien oblat en Guyane depuis 2007, il est même chancelier du diocèse de Cayenne et Curé de l’église Notre Dame de Fatima. Il a travaillé plusieurs mois avec Monseigneur Ransay.

" On se voit régulièrement, on se parle très souvent. Si je ne suis pas à l'évêché, il a besoin de moi à n'importe quelle heure, il sait qu'il peut m'appeler. Il me demande de venir, je viens, si je suis disponible... apprendre cela comme cela pour moi c'est plus difficile encore..."

Les prêtres décident alors de marquer leur colère et ne se rendent qu’aux manifestations officielles de l’église. Le Père Paulin Vital, curé de l’église Saint-François Xavier et porte-parole des oblats :

"Nous avons dit à Monseigneur pourquoi ne vous êtes pas adressé à nous qui sommes ici. Vous êtes ici depuis 6 mois et en 6 mois vous vous êtes déjà fait une idée de tout un groupe de 13 prêtres..."

Une enquête a été menée par une délégation des OMI en janvier. En février Monseigneur Ransay demande la résiliation de la convention des oblats. Parmi les motifs invoqués : le manque de loyauté envers le diocèse. Le Père Gary Morose, supérieur des Oblats, curé de l’église de Balata regrette qu'il n'y ait pas eu de communication :

" C'est dans le dialogue ... C'est ce que nous prêchons... la fraternité, l'amour mutuel, le pardon, la réconciliation, la miséricorde, la charité chrétienne... C'est ce que nous disons dans nos homélies chaque dimanche... J'ai un grand regret car il (l'évêque) n'a pas fait cette démarche..."

Une vingtaine de fidèles s’étaient invités à la conférence de presse pour témoigner leur soutien aux curés de leur paroisse.

Les 13 prêtres assureront leur service jusqu’à leur départ le mois prochain.