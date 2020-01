Littérature : le magazine "Ti Moun Mag" consacre son nouveau numéro au manioc

« Ti Moun Mag » est le 1er magazine pour les 7- 12 ans. Ce support pédagogique veut mieux faire connaître les us et coutumes de notre territoire. Son auteur a voulu mettre en avant le manioc, ce tubercule dont la récolte, la préparation et la consommation est présentée de manière ludique.

Thierry Merlin/P.Trefoux/P.N •