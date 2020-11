Lutte contre les squats pour reconquérir Cayenne

Cayenne poursuit inlassablement la conquête de son territoire parce qu'il n'est plus possible , il n'est plus acceptable que Cayenne, notamment au niveau de sa périphérie et au centre ville se squattérise. Par conséquent, ce que je vois aujourd'hui, tout en tenant compte de la dimension humaine parce qu'il y a un cadre qui a été mis en place pour accompagner un certain nombre de personnes. La majorité des squatteurs sont partis, n'ont été pris en compte que la majorité des personnes qui avaient un certain nombre de droits que l'on pouvait étudier. Ce que je dis , c'est très bien nous continuerons toujours dans cette dynamique : reconquérir tous ces espaces squattérisés dans l'intérêt d'une réhabilitation, une requalification de ces territoires pour Cayenne.