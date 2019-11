« Une main tendue vers l'autre » le thème de la commémoration de l'arrivée des Hmongs à Mana

« Une main tendue vers l'autre » c'est le slogan de la mairie de Mana pour célébrer le 40 eme anniversaire de l'arrivée des Hmongs. Un premier groupe est arrivé en Guyane en 1977. Ils ont été installés à Cacao. D'autres, au Village Javouhey à Mana, c'était en 1979.





Yves Robin/MCT •

"Au bout d'un an et six mois, nous avons réussi à survivre sans l'aide de l'Etat. On a commencé à exploiter les terres".



"Ce sont ces populations qui font de Mana ce qu'elle est aujourd'hui. Nous pratiquons le vivre ensemble."

En 1977,la Guyane ne compte que 55 000 habitants. Le secrétaire d’état des Outre-mer à l’époque, Olivier Stirn, décide d’envoyer des Hmongs pour repeupler la Guyane. Après la première vague de Cacao, deux ans plus tard, les Hmongs du Laos s’implantent au village de javouhey à côté de l’ancienne léproserie de l’Accarouany.Tsa Siong agriculteur de Mana se souvient :Say Toua est arrivé en Guyane le 10 novembre 1979 avec plusieurs autres familles. Dès son arrivée, il est sollicité par le père Yves Bertrais pour l’organisation et la construction du Village de Javouhey. Il est le seul à maîtriser la langue française et c’est tout naturellement qu’il devient le premier chef coutumier du village. Désormais le nouveau centre de PMI, inauguré ce dimanche porte son nom.Cette journée de commémoration a été marquée également par l’inauguration d’une stèle en hommage aux combattants et aux civils Hmongs morts pour la liberté et la France pendant la guerre d’Indochinede 1945 à 1954.« Une main tendue vers l’autre », la célébration des 40 ans de l’arrivée des Hmongs dans la commune est une date importante dans la vie de la cité mananaiseAlbéric Benth maire de ManaLa mise à disposition d’une route départementale rénovée est un autre moment symbolique. Se rendre sur les exploitations sera beaucoup plus confortable. C’est un aménagement apprécié par les agriculteurs.