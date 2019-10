Le Makaton, une méthode pour mieux communiquer avec les personnes atteintes de troubles du langage

Inciter les parents à apprendre le Makaton

... il y a au moins 60% des jeunes qui bénéficient de ce programme au quotidien ici... ce programme a vraiment montré des effets bénéfiques, de très bons résultats avec des enfants qui maintenant verbalisent... les phrases sont bien structurées avec un sujet, un verbe, un complément ... le vocabulaire s'enrichit de plus en plus...

Handicap : le makaton, une méthode pour aider à communiquer Handicap : le makaton, une méthode pour aider à communiquer. Un support de socialisation très important utilisé à l'Imed

Ce n’est pas une première en soi pour l’institut médico éducatif départemental où l'on pratique le Makaton depuis 4 ans déjà. Les jeunes usagers par petits ateliers avec les orthophonistes et éducateurs spécialisés empruntent ce mode de communication augmentatif et alternatif.Aux pictogrammes vient en appui le geste et une communication s’instaure. L’expression individuelle se révèle une fois acquis les exercices d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole.Cette journée permet d’informer et vise l’adhésion des parents encore peu nombreux à apprendre cette forme de langage alors que pour les usagers trisomiques ou souffrant de troubles neurologiques c’est éviter l’isolement explique Constance Ismaïna, orthophoniste :Ce programme d’aide a la communication a été mis au point par l’othophoniste britannique Margaret Walker. En 1973, elle en a fait un objet de recherche et y a vu est un véritable support de sociabilisation des jeunes déficients murés dans dans le silence de leur handicap. Cette méthode est pratiquée dans certains établissements d’île de France d’Aquitaine et du Rhône.