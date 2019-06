Mana : opération militaire "Fer de lance"...un exercice grandeur nature d'évacuation de ressortissants français en zone de guerre

Une zone en guerre

Ceci n'est qu'un exercice

"La complexité d'une telle manoeuvre c'est la coordination entre les Forces armées et les autorités sur place."

Regrouper les civils

"C'est une classe défense. Nous avons eu à plusieurs reprises des échanges avec eux. Nous les initions aux problématiques de la défense".

Des entraînements en situation

"Dans le cadre de telles missions, nous avons une capacité d'intervention humanitaire de sauvetage des populations du Mexique au Brésil".

Opération "Fer de lance" à Mana : exercice grandeur nature !

Pendant trois jours, un exercice grandeur nature d’évacuation de ressortissants avait lieu dans l’ouest. Près de 200 militaires participaient à cet entraînement. Les rôles des ressortissants étaient tenus par des réservistes mais aussi par les élèves du collège Paule Berthelot, un établissement partenaire du 9 eme RIMA. Un type de mission à laquelle le régiment peut être appelé, d’où l’importance de valider lesprocédures et les savoirs faire.L'avion des Forces Armées françaises se pose enfin sur la piste de l’aérodrome de "Sinnamaland".200 militaires sont déployés afin d’exfiltrer une centaine de ressortissants européens de ce territoire où des guerres civiles font rage. Pendant ce temps, au poste de commandement, les autorités suivent les opérations de déploiement. "Sinnamaland" est dorénavant divisé en deux états : "Kawland", partenaire de l'Union Européenne sous un régime démocratique, et "Dekou Dekou" un régime totalitaire.Tout ce récit est bien sûr fictif. Il s’agit d’un exercice d’entraînement grandeur nature d’évacuation de ressortissants. Les militaires du 9 eme régime d'infanterie de marine, vont devoir exfiltrer une centaine de civils.Première étape : entrer sur le territoire. Toutes les voies sont exploitées : aériennes, terrestres et maritimes. Une bonne coordination est donc de rigueur.commande le 9 eme régiment d'infanterie de marine :Il faut ensuite rejoindre les différents points de regroupement, où se trouvent déjà les civils qui attendent. Parmi eux : 80 enfants. Ils sont tous scolarisés au collége Berthelot de Javouhey.Un rôle que les jeunes tiennent avec beaucoup de serieux et de rigueur. Il faut dire qu'ils sont habitués à la vie militaire.chef des opérations du 9 eme RIMA précise :Les ressortissants sont escortés par camion militaire jusqu’au point d’évacuation situé sur le stade de Mana. Ils sont accueillis et pris en charge jusqu’à leur transfert hors du territoire. Des entraînements importants pour ces militaires qui peuvent être appelés pour accomplir une telle mission dans d'autres pays.commandant des Forces Armées de Guyane explique :En Guyane, Le 9 eme RIMA intervient en appui logistique sur les opérations d'orpaillage clandestin. Les militaires étaient aussi intervenus lors de l’assistance à la population après le passage de l’ouragan Irma à Saint-Martin.