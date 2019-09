Mana rend hommage à ses sportifs disparus

© Erci Léon Les préparatifs à la mairie de Mana

Une veillée à Mana en hommage aux victimes d'un tragique accident de la route La place Yves Patient de Mana se prépare à accueillir ce jeudi une veillée en hommage aux victimes du tragique accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes dimanche dernier.

Cela s'est passé le dimanche 15 septembre. Un terrible accident qui implique neuf personnes et coûte la vie à deux jeunes sportifs très appréciés dans la petite commune de l'ouest. Tous deux étaient membres du Futsal club de Mana. Abdel Awad Sikirou, originaire du Bénin en était le président et Michaël Baisie,le gardien de but.Ce drame a endeuillé toute la population, solidaire des familles, de la communauté sportive. Elle a souhaité qu'un hommage particulier soit rendu pour les disparus.Les techniciens du service technique ont installé les dernières structures métalliques de la scène qui accueillera les hommages des personnalités de la ville, amis et familles des victimes. Une initiative de la mairie et du groupement de développement agricole de Mana.saluée par le monde sportif et culturel.Si mardi soir, l’entraîneur et le vice président du club sont sortis de l’hôpital, 4 victimes sont encore hospitalisées.