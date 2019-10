Mana : la semaine du goût au pôle agroalimentaire Mana : la semaine du goût au pôle agroalimentaire

Normalement pour les élèves de 3ème du collège Albert Londre, le jeudi matin le cours se déroule en salle avec leur professeur principal. Mais à l’occasion de la semaine du goût, changement exceptionnel d’emploi du temps. Apprendre à faire de la pâtisserie ou de la confiserie c’est quand même plus sympa et rigolo.Pour la troisième fois consécutive, le pôle agroalimentaire de l’Ouest accueille le public et les élèves pour cette 30ème édition de la semaine du goût. Pour l'occasion, les techniciens du pôle se sont transformés en maître cuisinier pour faire découvrir à ces collégiens quelques règles de base d'hygiène avant la préparation des recettes. La désinfection des pots à confiture à l'eau de javel est impérative leur rappelle, la responsable de l'atelier agro-alimentairePour la directrice du pôle agroalimentaire de l’ouest, Célia Schwaederle, il est important que ces collègiens sachent que ce secteur de l'agroalimentaire est aussi pourvoyeurs d'emplois :Les ateliers du pôle agroalimentaire de l’Ouest guyanais ouvriront leur porte au grand public jusqu’à samedi avec des démonstrations, dégustations, et de la restauration sur place.