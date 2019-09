Mana : un vibrant hommage rendu aux deux victimes de l'accident de la route de dimanche dernier

© MMPonet



Des témoignages

"On panse tous nos blessures comme on peut. Ces deux personnes comptaient pour la commune"



Un rééquilibrage nécessaire Est-Ouest

"Il faut rééquilibrer les choses. Je demande aux présidents des différentes ligues de réfléchir pour que l'on puisse trouver une solution."

Vibrant hommage à Mana

Tous en blanc, pour témoigner de leur tristesse. Amis et famille des sportifs du club de futsal de Mana ont tenu à participer à cette marche silencieuse dans les rues de la commune. En passant devant le domicile de Mickael, le jeune gardien qui a perdu la vie dans cet accident, un arrêt s’est tenu, sous des applaudissements sobres et dignes pour l’honorer. Le cortège s’est ensuite dirigé devant le marché nocturne de Mana, mis en place il y a quelques années par Abdel, l’autre jeune qui a perdu la vie dans ce tragique accident.Abdel était le président du club de futsal mais aussi le directeur de la Maison des agriculteurs de Mana. C’est tout le monde agricole mananais qui lui rend hommage ce soir là.Vient alors, le moment des témoignages. Tous ont des anecdotes pour rappeler combien ces deux jeunes étaient des piliers pour le club mais aussi pour la commune. Un témoignage va bouleverser l’assemblée : celui de Romain, professeur de sport à Mana et entraineur de l’équipe de futsal. Il était dans ce mini bus.Romain Chassaing entraineur du club de Futsal de Mana ému :Dans l’assemblée, amis, familles mais aussi les élus de l’ouest. Les représentants de Saint-Laurent, Awala, Apatou, sont venus saluer ces jeunes sportifs émérites. Le club de futsal de Mana est le seul de l’ouest. Et comme tous les clubs sportifs de ce territoire, oublié par les ligues, il consacre leur week-end à représenter les couleurs de leur région. Les joueurs sont bien obligés, selon les calendriers sportifs, à faire des allers-retours incessants vers Cayenne.Albéric Benth maire de Mana précise :Abdel et Mickael étaient des jeunes joyeux, qui aimaient la musique. La soirée s'est terminée par une veillée culturelle.