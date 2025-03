Matiti met à l’honneur ses meilleurs élèves et étudiants

Ce samedi, le campus agricole de Matiti qui regroupe le lycée, le centre de formation des apprentis agricole et le centre de formation continue et le centre de formation professionnelle et de promotion agricole ouvrait ses portes au public. A cette occasion, les meilleurs élèves diplômés ont été mis à l’honneur.

Ils et elles font la fierté de leur établissement, mais également des professionnels et des élus présents pour l’occasion. Une poignée d’anciens élèves et étudiants du lycée de Matiti ont été récompensés ce samedi lors de la Journée portes ouvertes de l’établissement. Une remise de prix orchestrée par l’association des anciens élèves du lycée de Matiti, qui existe depuis 1992.

Jérémy Thor est le major pour la filière bac professionnel Conduite et production horticole. • ©A.V.

Un bac général, quatre bacs professionnels et deux BTS

Sept cursus sont proposés dans l’établissement. À côté du baccalauréat général dispensé depuis trois ans, Matiti prépare à quatre baccalauréats professionnels un en aménagement paysager (AP), un en conduite et gestion des exploitations agricoles (CGEA), un en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) un en conduite et production horticole (CPH). Deux BTS sont aussi proposés : un en développement de l’agriculture des régions chaudes (Darc) et un en gestion et protection de la nature (GPN).

La remise des prix a été orchestrée pas l'association des anciens du lycée • ©A.V.

Mia, venue en Guyane pour s'inscrire à Matiti

C’est ce diplôme qu’a obtenu Mia Couillet. Venue en Guyane exprès pour se former à ce BTS à Matiti, la jeune femme est major de sa promotion. « En France, j’ai préparé un BTS en commerce international, mais cela ne me correspondait pas. Je ne me sentais pas à ma place. Je me suis inscrite ici parce que cela me faisait rêver d’être en milieu tropical et je n’ai pas été déçue. Déjà, je suis tombée amoureuse du territoire. Puis, la formation me plaisait, la classe aussi. Les professeurs étaient passionnés et tout était très enrichissant. » Après l’obtention de son BTS, Mia a tenté d’intégrer deux licences, sans succès. Mais la jeune étudiante ne se laisse pas démonter. « Je n’avais postulé qu’à deux endroits où il y a très peu de place. » Avant de postuler de nouveau l’an prochain, pour ces licences ou d’autres, Mia met toutes les chances de son côté : employée à Doggy oasis international, elle vient d’obtenir un poste de volontaire de service civique (VSC)… au lycée de Matiti. Mais pour la jeune femme, il ne s’agit pas d’un retour en arrière, mais d’engranger de nouveaux savoirs. « Les licences que je veux faire prennent des gens qui ont des expériences plus variées. En étant VSC, je vais mettre en valeur le sentier "Mille et une obs" du lycée et préparer un projet d’école de la forêt ».

Depuis l'an dernier, une cérémonie de récompenses est proposée à l'occasion de la Journée portes ouvertes • ©A.V.

Six autres élèves et étudiants à l'honneur

Avec Mia, six autres élèves et étudiants ont été récompensés : Tahina Basista Lima en bac général, Tiburse Zeline en bac professionnel AP, Jérémy Thor en bac professionnel CPH, Mathis MOrmand-Dalphin en bac professionnel CGEA, Guillaume Dalquier en bac professionnel STAV et Diabitz Larius en BATS Darc.

Thaïna, major de promo, a eu son baccalauréat en filière générale • ©A.V.

Pour Didier Elfort, président de l’association des anciens élèves, cette valorisation des talents est une action forte, dans la lignée de celles menées pour redorer l'image de la filière. « C’est un événement qui nous tient à cœur, au niveau de l’association, pour valoriser les élèves mais aussi la formation agricole. En Guyane, le milieu agricole est souvent mal vu. Aujourd’hui, nous avons différents diplômes, comme celui de Gestion et protection de la nature qui a un rapport avec l’agriculture mais qui ne consiste pas à s’occuper des animaux. »

Chaudement félicités par les élus de la CTG, les représentants municipaux, leurs professeurs, leurs parents et le président de la chambre de commerce, Jean-Yves Tarcy, lui-même ancien du lycée, les élèves récompensés se sont pliés au jeu des photos avant de participer à la journée portes ouvertes qui s’est poursuivie jusqu’au milieu de l’après-midi.