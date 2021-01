Matoury : suite aux intempéries un immeuble de la cité Concorde perd son toit, les locataires devraient être relogés

La Guyane placée en ce moment sous vigilance « jaune fortes pluies et orages » et ce début d’année est difficile pour une dizaine de locataires de la cité Concorde à Matoury. Les pluies battantes de la nuit dernière n’ont pas épargné la toiture de l’immeuble qu’ils occupent. Conséquence : certains habitants ont été complètement inondés.



Des sauts pour écoper, des serviettes de bain pour éponger les sols trempés, dans les chambres, les salons, les cuisines, l’eau n’a épargné aucun appartement de cette résidence de deux étages. Réveil difficile pour une dizaine de foyers dont Sylviane Williams :



Rapidement prévenus les pompiers arrivent très tôt sur place, ils ne peuvent que constater dans un premier temps. Ensuite il faut sécuriser, les tôles arrachées représentent un véritable danger Les explications de Roberto Auval, officier de permanence :

Pour les passants, il y a un gros risque . On va enlever les tôles dangereuses et fixer celles qui sont toujours pendantes...



L’installation de la toiture serait obsolète et en tout cas nous observons que les feuilles de tôles peuvent à nouveau s’envoler au moindre coup de vent.

Le bailleur social venu lui aussi constater les dégâts l’assure, le nécessaire doit être fait. Patrick Weirback, directeur de la Semsamar :



On va immédiatement activer le dispositif de relogement d'urgence et dès lundi on va assurer le relogement des victimes de manière définitive dans d'autres programmes qui sont beaucoup plus récents. Ce site fait l'objet d'un gros programme de réhabilitation.