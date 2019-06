Matoury va renforcer la vidéosurveillance sur son territoire

GUYANE 1ÈRE C’est une décision qui a été validée, pendant le CLSPD, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance : la mise en place de 25 nouvelles caméras de vidéosurveillance. Cela permettra à la police municipale d’être plus réactive et plus efficace dans la lutte antidélinquance.



© FL Mairie de Matoury