Médiation : l’association Raid Aventure Organisation à la rencontre des jeunes du quartier Mont-Lucas

Quand les forces de l’ordre invitent la jeunesse à dialoguer et mieux se comprendre autour d’un rendez-vous sportif. C’est l’objet de la première édition en Guyane du dispositif Prox’, Raid Aventure Organisation.

Myriam Ponet/CL •

Cela a commencé à 10 heures ce matin. Des policiers participent à cette manifestation au cœur du quartier de Mont-Lucas, à Cayenne. Un quartier qui fait, malheureusement, souvent l’actualité pour des faits divers.

Aujourd’hui, avec le concours de l’association citoyenne Mont-Lucas, très active, une image positive veut être donnée et des liens positifs, eux aussi, tissés entre forces de l’ordre et jeunes.

L'équipe du dispositif Prox, Raid aventure à Mont-Lucas à Cayenne • ©Myriam Ponet

Et on peut dire que les habitants ont répondu à l’invitation des policiers et ont suivi l’atelier « GTPI », dont l’objectif pour les policiers bénévoles est d’expliquer leur métier avec des démonstrations des gestes et techniques de protection et d’intervention, et des parcours d’obstacles en tenue de maintien de l’ordre.

S'initier aux règles de la sécurité routière en s'amusant au quartier Mont-Lucas Raid Prox-aventure • ©Myriam Ponet

Cela fait 30 que ce dispositif Prox’ de l’association Raid Aventure Organisation fondée par Bruno Pomar existe. Un ancien policier et instructeur du raid et en Guyane actuellement. Une première dans tout l’Outre-mer.

La prochaine opération aura lieu le 29 octobre à Saint-Georges de l’Oyapock.