Michel Lohier et Henri Salvador: deux Guyanais mis à l'honneur à Cayenne

Deux nouveaux bustes ont été installés dans le hall d'entrée de la mairie de Cayenne. Cette "galerie des grands hommes" qui rend hommage à des figures emblématiques de l’histoire de la Guyane accueille désormais Michel Lohier et de Henri Salvador.

Ludmïra Lewis/ Karl Constable/ Audrey Virassamy •

Rendre hommage à des personnalités qui ont, par leurs actions, marqué l'histoire du pays, parfois au-delà de ses frontières. Voilà ce qu'a voulu la municipalité de Cayenne en réaménageant son hall d'entrée. Depuis, des bustes de Guyanais y sont présentés. Le public peut ainsi voir Léon Gontran Damas, René Maran, Bertène Juminer et René Jadfard. Désormais s'y ajoutent deux personnalités, deux hommes encore une fois: Michel Lohier et Henri Salvador. Leurs bustes ont été dévoilés ce mercredi 19 mars par la maire, Sandra Trochimara. Une bonne occasion de revenir sur le parcours de ces deux hommes nés en Guyane.

Homme de musique

"Le travail, c’est la santé". Cette phrase que vous avez sûrement déjà entendue vient d’Henri Salvador, artiste aux multiples casquettes. Né à Cayenne en 1917, Henri Salvador quitte la Guyane à 12 ans pour Paris. À la fois auteur, compositeur, interprète, humoriste et guitariste), il mène une grande carrière depuis les années les années 60. Aujourd’hui encore, ses musiques sont ancrées dans le patrimoine de la chanson française, qu'il s'agisse de Maladie d’amour, Une chanson douce, Le lion est mort ce soir, ou Sous l’océan du film d’animation La Petite sirène. Henri Salvador y doublait d'ailleurs le crabe Sébastien.

En novembre 2002 son concert au Progt marquait son dernier passage au pays natal. Henri Salvador s'est éteint en 2008.

Henri Salvador • ©Karl Constable

Homme de lettres

Michel Lohier est, lui, un homme de lettres. Né à Iracoubo, en 1891, il est décédé en 1973.

Passionné d’histoire et de culture, il est le père des personnages de conte guyanais Konpè Tig, Konpè Moustik ou encore Konpè Makak que l’on retrouve dans l’ouvrage Légendes et contes folkloriques, publié en 1960. Michel Lohier a également écrit le titre Aboubou de Tonton Jo. "Il était important pour nous, au sein de la ville de Cayenne, de valoriser ces illustres grands hommes qui ont apporté leurs contributions à notre identité, à notre patrimoine culturel et artistique", indique Sdra Trochimara, la maire de Cayenne.