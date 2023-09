Montpellier : Solidarité DOM-TOM propose aux étudiants ultramarins des logements et des kits d'installation

L’association Solidarité DOM-TOM existe depuis 1993. Cette association humanitaire à but non lucratif aide les étudiants ultramarins qui ont choisi Montpellier pour effectuer leur cursus.

Partir étudier loin de chez soi, est un choix difficile. Ils sont chaque année plus de 5.000 nouveaux bacheliers d'outre-mer à poursuivre leurs études dans l’hexagone. C’est une nouvelle vie, loin de la famille, un passage vers la vie d'adulte. Des associations existent pour les accompagner dans leur nouvelle existence.

L’une des difficultés majeures est la recherche d’un logement. Les places en résidence étudiante sont limitées. Trouver un appartement à distance est compliqué : impossible d’effectuer les visites rapidement, méfiance des agences immobilières, méconnaissance des quartiers, marché tendu, des coûts exorbitants.

Un constat dressé par l’association Solidarité DOM-TOM, forte d’une expérience auprès des étudiants ultramarins. Elle s’est associée à ACM habitats, spécialiste du logement social pour permettre aux étudiants ultramarins d’accéder à des appartements de type T1 dans deux résidences estudiantines à Agropolis et à la Cité Olympique.

L’association a fait un appel à candidatures sur les réseaux sociaux. Une quarantaine d’étudiants y ont répondu, de tous les horizons ultramarins : Guyane, Guadeloupe, Réunion, Polynésie etc…

Les candidatures seront la semaine prochaine, étudiées par le bailleur social. Les critères d’attribution sont soumis à conditions de revenus, mais pas seulement. La situation de la famille est également considérée.

L’association distribue également des kits d’installation composés d’équipements de première nécessité.

Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait aussi une difficulté par rapport à l’installation des étudiants. Nous avons pu avoir la confiance de deux fondations nationales : la fondation Vinci et la fondation Abbé Pierre. Dans les kits il y a de la vaisselle, des draps, une couette et une housse de couette, des oreillers, et même du matériel informatique avec un PC portable pour les étudiants qui n’en ont pas. C’est fondamental pour nous de les distribuer. Nous avons beaucoup de demandes et nous essayons de contenter tout le monde.