Montsinery-Tonnegrande : un collège prévu horizon 2021

Marie-Claude Thébia/Olivier Damone •



Un collège de 600 élèves



18 mois de construction

Une présentation aux habitants

Montsinery Tonnegrande aura son collège. Il sera implanté dans une zone située à l’entrée du bourg de Montsinéry. Prévu pour accueillir 600 élèves, le nouvel établissement doit ouvrir ses portes en 2021. Le projet était présenté ce mardi.Les premiers coups de pioche sont prévus dès la fin du 1er trimestre 2020. Cet établissement était très attendu par les habitants de la commune de Montsinéry. Ce collège pourra accueillir 600 élèves. Un ouf de soulagement car auparavant les collégiens étaient dans l’obligation de se rendre à Macouria, Matoury ou Cayenne pour continuer leur scolarité et donc se lever aux aurores.La construction se fera sur 5600 mètres carrés de surface : une salle polyvalente, une cantine scolaire, une cuisine centrale ainsi qu’un hall sportif sont prévus sur une parcelle située dans une zone à l’entrée du bourg. Le calendrier des travaux présenté par le maître d’œuvre est ambitieux. Il se donne 18 mois.Ce projet doit être livré début septembre 2021, il a été présenté ce mardi aux habitants. L’établissement se trouvera dans la zone d’aménagement concerté entre l’ancien bassin de culture d’huître et l’accès qui mène à la lagune. 17 millions d’euros de financement sont issus des caisses de la Collectivité territoriale et du plan d’urgence de l’Accord de Guyane.