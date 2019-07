Montsinéry : Trop Violans s'invite à la fête patronale

A Montsinéry, il n’y a pas eu que la pluie pour gâcher la fête de la Saint Jean-Baptiste organisée par la Mairie.Les associations Trop Violans et les 500 frères contre la délinquance, ont manifesté pour dénoncer le mauvais traitement de 4 agents communaux et l’absence de dialogue avec la Mairie.Après avoir joué les trouble-fête, les manifestants ont finalement été reçus par le Maire, et un accord semble en bonne voie. La rédaction d’un plan d’action en vue d’une reprise de poste des agents est en cours.