Municipales 2020: pas de couperet du 31 décembre pour les inscriptions

Assurément cela va ravir ceux qui paniquent faute de temps à l’approche du 31 décembre. Pour voter aux élections des 15 et 22 Mars 2020, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 Février 2020.

Inscriptions possibles jusqu'au 7 février

L'élection municipale un rendez-vous important pour les électeurs ...

Pourquoi ce changement et ce délai supplémentaire ?

Le maire a une place importante dans la vie de la cité. Les rendez-vous avec le premier magistrat demeurent possibles et encore plus quand la proximité joue à fond. Aujourd'hui encore, l'élection municipale demeure la plus prisée des scrutins et dans l'optique de Mars prochain, les plans sont mis en place.A l’approche des élections municipales et communautaires, si les staffs des candidats déclarés ou encore en réflexion préparent le terrain, en cette période de l’année, les administrés se posent des questions quant aux possibilités d‘inscription sur les listes électorales.L’une des infos à retenir c’est que le couperet ne tombe plus au 31 décembre. Pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales et donc de voter lors du scrutin des 15 et 22 mars va jusqu’au 7 février prochain. C’est donc la date limite et de référence imposée par le législateur...Mais il faut noter qu’il y aura d’autres fenêtres d’inscriptions puisque des dérogations sont prévues en cas de déménagement ou d'âge de la majorité tombant après le 7 février, par exemple.Il est dû à l'application des lois Pochon-Warsmann en date du 1er août 2016. Ces lois visent à simplifier le processus d’inscription pour les électeurs mais aussi la gestion des listes électorales avec un répertoire unique. Celui-ci centralise les listes électorales actualisées et ce, en temps réel.Pour les électeurs, les risques de doublons sont évités. Il n'est donc plus nécessaire de s'inscrire des mois à l'avance puisque la date limite est désormais fixée au 6ème vendredi précédant le scrutin.