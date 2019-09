Les musulmans de Guyane et les hmongs de Cacao se rencontrent et plantent un arbre de la paix dans le village

© Jocelyne Helgoualch

... on est à la fois mulsumans, guyanais, français... toutes ces identités se complètent c'est une richesse. L'essentiel c'est d'être un bon citoyen pour un bon vivre ensemble en Guyane...

Cacao : l'arbre de la paix ou la rencontre des hmongs et les mulsumans de Guyane

Un arbre de Guyane : une ébène verte objet de toutes les attentions ce dimanche à Cacao. Prières et souhaits pour cet arbre symbolisant la paix et l’union entre la communauté Hmong de Cacao et l’association culturelle et caritative des musulmans de Guyane.Jawad Bensalah, président de l'association culturelle et caritative des musulmans de la Guyane :Les musulmans de Guyane forment une communauté souvent discrète et peu nombreuse sur le territoire. Aujourd’hui elle veut montrer sa fraternité à l’égard des populations guyanaises :Pour Roselyne Ya Saï Po cette journée représente :Une journée internationale de la paix que les musulmans de Guyane ont voulu marquer en faisant ce jumelage interculturel et en signant avec la communauté Hmong cette charte de la fraternité.Cacao, n’a pas été choisit au hasard. Le dimanche au village, toutes les communautés de Guyane se retrouvent au marché pour une soupe traditionnelle .A Cacao , même l’église catholique affiche sa double culture de par son architecture .