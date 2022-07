Né d’un père guyanais au Mali, Charles Perval découvre la Guyane à bientôt 60 ans

C'est une histoire originale entre l’hexagone, l’Afrique et la Guyane. Cela commence avec un départ sans retour. Celui de Joseph-Virgile Perval, un guyanais qui a quitté son territoire il y a plus d’un siècle, et qui n’est jamais revenu. Son fils, Charles Perval, français né au Mali, s’est rendu pour la première fois chez nous, en quête de ses racines guyanaises.

Laurent Marot/CL •

Charles Perval est en quête de ses racines guyanaises. Ce français de 60 ans est né au Mali d’un père guyanais et d’une mère malienne. Son père, décédé en 1993, s’appelait Joseph-Virgile Perval. Pour la première fois, Charles Perval découvre la Guyane et la rue où est né son père, à Cayenne, en 1901. Charles a découvert justement un petit cousin, à Macouria. René l’a accueilli à bras ouverts, heureux de découvrir d’autres membres de la famille Ancien militaire, Charles a grandi au Mali et travaille dans l’hexagone, il apprend à connaître la terre d’origine de son père. Ce n’est que le début des retrouvailles chez les Perval, Charles a un autre cousin à rencontrer dans l’hexagone et bientôt sa fille va venir travailler à Cayenne.

