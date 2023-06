Nuit de tension à Cayenne

À l’instar de ce qui se passe dans l'hexagone, la nuit du 29 au 30 juin a été émaillée d'échauffourées à Cayenne dans les quartiers de Mont-Lucas et de la Crique, notamment. Les communes de Macouria et Kourou sont aussi concernées.

Guyane la 1ère •

La nuit a été particulièrement agitée dans plusieurs quartiers de Cayenne. Un homme est décédé selon la police victime d’une balle perdue. Il se trouvait à son domicile quand le drame est arrivé.

C’est en début de soirée vers 20 heures que des échauffourées ont eu lieu à la cité Mont Lucas à Cayenne, le quartier a été bouclé par la police nationale.

À 23h, on comptabilisait au moins trois personnes interpellées dans cette cité dite « sensible ». La tension est également montée à Novaparc et dans le centre-ville de Cayenne où des incendies ont été constatés.

Selon les informations recueillies sur place, il s’agirait d’actions menées suite à la mort du jeune Nahel victime d’un tir policier à Nanterre dans l’hexagone.

Au quartier de Soula à Macouria mais également à Kourou des tensions ont aussi été signalées.