Olivier Goudet le leader de "Trop Violans" devant la justice, il est poursuivi pour apologie d'acte terroriste

Olivier Goudet est attendu ce mardi (25 juin) au Tribunal correctionnel. Le président de "Trop Violans", et président d’honneur des "500 frères", est poursuivi pour apologie d’acte de terrorisme. Les faits remontent à novembre dernier.

Des faits qui datent de novembre 2018 Le 9 novembre 2018, Olivier Goudet manifeste devant le commissariat de Cayenne, avec d’autres membres de "Trop Violans", et des "500 frères". Ils sont venus soutenir six membres des "Grands frères", dont le président José Achille, placés en garde à vue. Ces derniers doivent répondre de vol et d’agression contre les squatteurs de la rue Madame Payé, début septembre.

Une manifestation "pour libérer un squat" Ils avaient organisé une manifestation, pour « libérer un squat ». Mais les squatteurs avaient porté plainte. Le 09 novembre, Olivier Goudet prend la parole devant le commissariat. Selon certains témoins, il aurait évoqué l’assassinat du préfet Claude Erignac, en 1998, par des indépendantistes Corses… en faisant le rapprochement avec la Guyane. Pour la Justice, il a sous- entendu que l’Etat devient responsable de tels actes, quand il réprime ses opposants.

Apologie de crime d'assassinat Olivier Goudet est poursuivi pour apologie de crime d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il encourt jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.