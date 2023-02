Opération 100 % contrôles à l'aéroport Félix Eboué : 146 mules interpellées depuis octobre 2022

Le 31 octobre 2022 a débuté l'opération "100 % contrôles" à l'aéroport de Cayenne Félix Eboué. Ce 9 février 2023, la police nationale de Guyane relaie un bilan de ce dispositif : 146 mules ont été interpellées depuis son commencement. Suite à ces interpellations, près de 300 kg de drogue - qui devaient être livrés dans l'Hexagone - ont été saisis.

Ludmïa Lewis •

C'était une promesse d'Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Depuis octobre 2022, 100% des voyageurs sont contrôlés au départ de l'aéroport de Cayenne, Félix Eboué. Cette opération aurait permis d'interpeller 146 mules depuis le 31 octobre dernier, annonce la police nationale de Guyane ce 9 février. Ces personnes, qui s'apprêtaient à partir vers Paris, avaient 258 kg de cocaïne au total.

Couloir d'accès aux contrôles d'identité - Aéroport Félix Eboué • ©Ludmïa LEWIS

"Il faut que ceux qui envisagent de transporter les produits stupéfiants sachent que désormais, on n'est plus dans l'aléas mais dans la certitude d'un contrôle ... et je souhaite que cette parole soit relayée, que tous ceux qui envisagent l'illégalité soient bien sûr qu'ils seront contrôlés. Ce trafic international de stupéfiants doit impérativement cesser", avait indiqué Eric Dupond-Moretti.

Des dégâts collatéraux ?

Si l'opération est efficace, certains voyageurs qui n'ont rien à se reprocher subissent des dégâts collatéraux. En décembre 2022, Kenice Lawson, professeur d'anglais, a raté l'avion après un contrôle. "A la fin de toute cette histoire, il était 17h et trop tard pour prendre mon avion", explique-t-elle dans notre reportage du 26 décembre dernier.